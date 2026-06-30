Хотіла запустити "хвилю", але втратила телефон: курйоз із фанаткою на ЧС-2026 став вірусним

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати вірусні моменти не лише на футбольному полі, а й на трибунах. Цього разу головною героїнею соцмереж стала вболівальниця, яка прийшла підтримати свою команду на матчі між збірними ПАР та Канади.

Під час гри жінка вирішила долучитися до традиційної "хвилі" на стадіоні та емоційно підняла руки вгору. Однак у цей момент вона випадково випустила з рук свій телефон, який полетів униз просто посеред трибун.

Найкраще в цьому епізоді — реакція самої фанатки. Телевізійна камера саме була спрямована на неї, тому в ефір потрапив момент, коли жінка усвідомила, що сталося.

Її миттєвий вираз обличчя розсмішив уболівальників і практично одразу перетворився на новий мем у соціальних мережах.

Нагадаємо, Канада здобула мінімальну перемогу над ПАР (0:1) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Завдяки цьому "Кленові листки" вперше у своїй історії вийшли до 1/8 фіналу мундіалю, де зіграють зі збірною Марокко, яка напередодні сенсаційно здолала Нідерланди (1:1, 3:2 пен).

Найкращим гравцем зустрічі визнали півзахисника Канади Стівена Ауштакіо, який забив переможний гол для своєї команди на останніх хвилинах гри.