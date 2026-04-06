Фани Севільї погрожували команді після поразки від аутсайдера Ла Ліги: довелось втручатись поліції

Уболівальники Севільї вкрай негативно сприйняли крайню поразку від Реал Ов'єдо 0:1, зустрівши команду вже в аеропорту після повернення додому.

Про це повідомляє Marca.

Розлючені фанати вигукували образливі фрази у бік футболістів: "Геть, забирайтеся". С*чі сини, геть!". Також дісталося президенту іспанського клубу. Уболівальники бажали власнику смерті.

На цьому фани не зупинилися та продовжували погрожувати команді вже біля тренувальної бази. Керівництву клубу довелося звернутися до місцевої поліції, аби забезпечити захист команді.

Центральний захисник команди Кіке Салас перепросив перед фанами через виїзне фіаско.

"Ми хочемо вибачитися перед уболівальниками та подякувати всім, хто приїхав, щоб підтримати нас. Вболівальники цього не заслуговують. Ми хочемо запевнити їх, що ми не здамося", – сказав Салас.

Після фіаско Севілья залишилась при 31-му балу та посідає 17-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги після 30 турів. Натомість Ов'єдо йде на останній 20-й позиції, маючи у своєму активі 24 очки.

Така реакція фанатів не викликає здивувань, адже їх улюблена команда вже не перемагала протягом п'яти останніх ігор поспіль. Востаннє Севілья тріумфувала 22 лютого, коли мінімально обіграла на виїзді Хетафе 1:0.

На тлі невдач керівництво клубу відправило у відставку головного тренера команди Матіаса Альмейду. Замість нього до керма прийшов Луїс Гарсія Пласа.

Додамо, що наступний поєдинок Севілья проведе 11 квітня, коли прийме мадридський Атлетико (о 22:00 за київським часом).