Севілья призначила нового тренера

53-річний іспанський фахівець Луїс Гарсія Пласа призначений на посаду нового головного тренера Севільї, контракт розразований до літа 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

На посаді головного тренера Севільї він замінив аргентинського фахівця Матіаса Алмейду, який був відправлений у відставку напередодні.

Гарсія Пласа перебував у статусі безробітного з грудня 2024 року, коли він покинув Алавес. Також у своїй тренерській кар'єрі він працював із Альтеєю, Вільяхойосою, Ельче, Бенідормом, Леванте, Хетафе, Баніясом, Бейцзин Женьхе, Вільярреалом, Аль-Шабабом і Мальоркою.

На даний момент Севілья посідає 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 31 очком у 29 матчах. Зону вильоту команда випереджає всього на 3 бали.