Досі поза грою: ексзірка Реала продовжує перебувати під наглядом лікарів після госпіталізації

Півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес продовжує відновлюватися після госпіталізації через сильне зневоднення після товариського матчу проти Франції (поразка 1:3).

Про це інформує EL TIEMPO.

Колишнього футболіста мадридського Реала, який вийшов у стартовому складі господарів, зняли із гри на 63-й хвилині.

Зазначається, що колумбієць отримав усю необхідну медичну допомогу у роздягальні національної команди, після чого був госпіталізований до лікарні у Міннесоті.

Повідомляється, що окрім зневоднення у Родрігеса була також шлункова вірусна інфекція.

34-річний атакувальний півзахисник пропустив крайній матч Міннесоти проти Лос-Анджелес Гелаксі, який закінчився перемогою клубу Родрігеса 2:1.

Головний тренер американського колективу Камерон Ноулз прокоментував стан Хамеса.

"Стан Хамеса змінюється день за днем. Він перебуває під наглядом нашої медичної команди. Зараз він вдома на відновленні; лікарі постійно з ним на зв'язку, оглядають його, і він поступово повертатиметься до тренувань, щойно вони визнають його готовим. Він пропустив передсезонку; тепер з'явилася ця проблема. Але якщо дивитися, як він інтегрувався в команду, його професіоналізм, тренувальні звички та вплив на команду – це винятково. Він дуже наполегливо працює щодня, і ми сподіваємося, що він швидко відновиться, щоб повернутися до нас", – сказав наставник Міннесоти Юнайтед.

Збірна Колумбії зіграє на ЧС-2026 з футболу, де гарантовано проведе три поєдинки групового етапу проти: Узбекистану (18 червня), ДР Конго (24 червня) та Португалії (28 червня).

Родрігес, який виступає за Міннесоту із лютого 2026-го, вже взяв участь у 2-х іграх американського клубу. Наразі без результативних дій.

Відзначимо, що Міннесота після 6-ти турів посідає 9-те місце Західної конференції, маючи у своєму активі 8 балів. Наступний матч підопічні Ноулза проведуть у неділю, 12 квітня, проти Сан-Дієго (о 05:30 за київським часом).