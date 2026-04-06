Валенсія поступилась Сельті, Хетафе здобув перемогу над Атлетиком у 30 турі Ла Ліги
У неділю, 5 квітня, низкою матчів продовжився 30 тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
Хетафе здобув домашню перемогу над Атлетиком Більбао завдяки результативним діям Сатріано, який спочатку асистував Васкесу, а згодом відзначився сам.
Валенсія вдома поступилась Сельті. "Кажани" у першому таймі вийшли вперед завдяки голу Гідо Родрігеса, на це гості відповіли трьома м'ячами у другій половині гри.
Пізніше відбулося ще два протистояння: Реал Ов'єдо у більшості переміг Севілью, а Осасуна на виїзді втратила очки з Алавесом.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
30 тур, 5 квітня
Хетафе – Атлетик 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 14 Васкес, 2:0 – 90 Сатріано
Валенсія – Сельта 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Родрігес, 1:1 – 56 Моріба, 1:2 – Лопес, 1:3 – 81 Сведберг, 2:3 – 90+3 Родрігес
Реал Ов'єдо – Севілья 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 32 Вінас
Вилучення: 38 – Ньянзу (Севілья)
Алавес – Осасуна 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 4 Розьє, 1:1 – 44 Мартінес, 1:2 – 80 Будімір (пен), 2:2 – 90+1 Боє (пен)
Нагадаємо, у минулих матчах цього ж туру Реал сенсаційно програв Мальорці, Барселона обіграла Атлетико.