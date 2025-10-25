Ла Ліга. Жирона не втримала вольову перемогу над Ов’єдо, Ванат і Циганков відіграли 59 хвилин

Суботній ігровий день 10 туру Ла Ліги відкривав матч між Жироною та Ов’єдо. Вперше в основі каталонців одночасно вийшли українці Віктор Циганков і Владислав Ванат. Проте на 59 хвилині обидва були замінені за рахунку 2:0 на користь Ов’єдо.

Після того, як українці пішли з поля, Жирона зуміла здійснити камбек, вийшовши вперед – 3:2. При чому, голи забивали саме ті гравців, які вийшли на поле замість Циганнкова та Ваната. Дубль ударами з пенальті оформив Крістіан Стуані, ще один гол забив Аззедін Унахі. Проте втримати перемогу Жирона не зуміла, пропустивши на 97-й хвилині

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

10 тур, 25 жовтня

Жирона – Ов’єдо – 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Віньяс (з пенальті), 0:2 – 57 Рондон, 1:2 – 64 Стуані (з пенальті), 2:2 – 83 Унахі, 3:2 – 90 Стуані (з пенальті), 3:3 – 90+7 Кармо

Також 25 жовтня відбудеться ще три матчі 10 туру Ла Ліги:

17:15 Еспаньол – Ельче

19:30 Атлетик – Хетафе

22:00 Валенсія – Вільярреал

У п’ятницю, 24 жовтня, 10 тур розпочався з перемоги Реал Сосьєдада над Севільєю з рахунком 2:1.