Ванат і Циганков отримали низькі оцінки за матч проти Ов’єдо

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 17:30
Владислав Ванат
ФК Жирона

Українські гравці Жирони, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат, отримали низькі оцінки за матч 10 туру іспанської Ла Ліги проти Ов’єдо (3:3). Вони вперше одночасно вийшли в основі команди Мічела на матч. Проте на 59 хвилині обидва були замінені за рахунку 2:0 на користь Ов’єдо.

Після того, як українці пішли з поля, Жирона зуміла здійснити камбек, вийшовши вперед – 3:2. При чому, голи забивали саме ті гравців, які вийшли на поле замість Циганнкова та Ваната. Дубль ударами з пенальті оформив Крістіан Стуані, ще один гол забив Аззедін Унахі.

Ванат отримав від статистичного порталу SofaScore за матч оцінку в 6,4 бала. Нижчий бал з гравців основи Жирони отримали лише флангові захисники – Алекс Морено і Арнау Мартінес. Циганков отримав за матч із Ов’єдо оцінку 6,5 бала.

Віктор Циганков

