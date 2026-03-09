Українська правда
Еспаньйол та Ов'єдо поділили очки у 27 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 9 березня 2026, 23:55
У понеділок, 9 березня, відбувся заключний матч 27 туру іспанської Ла Ліги з футболу, в якому Еспаньйол вдома зіграв внічию з Ов'єдо.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Господарі вийшли вперед на 8-й хвилині гри, відзначився півзахисник Альберто Рейна. На це Еспаньйол відповів влучним ударом від 36-річного нападника Кіке Гарсії.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 тур, 9 березня

Еспаньйол – Ов'єдо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Рейна, 1:1 – 36 Гарсія

Напередодні Барселона перемогла Атлетик, а Жирона з Циганковим та Ванатом поділила очки з Леванте

