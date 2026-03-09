Еспаньйол та Ов'єдо поділили очки у 27 турі Ла Ліги
У понеділок, 9 березня, відбувся заключний матч 27 туру іспанської Ла Ліги з футболу, в якому Еспаньйол вдома зіграв внічию з Ов'єдо.
Зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Господарі вийшли вперед на 8-й хвилині гри, відзначився півзахисник Альберто Рейна. На це Еспаньйол відповів влучним ударом від 36-річного нападника Кіке Гарсії.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 тур, 9 березня
Еспаньйол – Ов'єдо 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 8 Рейна, 1:1 – 36 Гарсія
