Знайшли крайнього: фанати Реала звинуватили Луніна у поганій грі в матчі з Сосьєдадом

Провальна гра оборони Реала знову змусила фанатів "вершкових" накинутися в соцмережах на голкіпера Андрія Луніна.

У матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4) український воротар пропустив 4 голи, 2 з яких залетіли гравцю поміж ніг.

Не довго думаючи, вболівальники вирішили підлити масло у вогонь, створюючи тиск на Андрія у соцмережах, публікуючи відео голів Сосьєдада.

Якщо в першому пропущеному м'ячі ще можна знайти провину Луніна, то далі був бенефіс Давіда Алаби, який не так давно відновився після чергової травми.

Австрійський центрбек в епізоді з другим голом перевів м'яч у власні ворота, з третім – від його спини залетів точнісінько у сітку, а вишенькою на торті став четвертий гол, коли Давід не втримав свого гравця у штрафному майданчику.

На відео, яке активно поширюється в соцмережах, видно навіть емоції українського голкіпера, який відверто не в захваті від гри оборони.

Зазначимо, що за свою гру проти Сосьєдада Лунін отримав оцінку 6,2 бала, ставши одним із найгірших гравців.

Натомість головним антигероєм матчу став вищезгаданий Давід Алаба (5,9 балів).