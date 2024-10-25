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58% голосів: фанати Челсі обрали Мудрика гравцем матчу проти Панатінаїкоса

Руслан Травкін — 25 жовтня, 12:39
58% голосів: фанати Челсі обрали Мудрика гравцем матчу проти Панатінаїкоса
Михайло Мудрик
Getty images

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик був обраний фанатами гравцем матчу проти Панатінаїкоса у межах 2 туру Ліги конференцій.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Гравець збірної України забив гол та віддав 2 результативні передачі. Вболівальники за таку гру віддали йому 58% голосів.

Зазначимо, що вдалий виступ проти афінського клубу допоміг Мудрику потрапити і до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

Панатінаїкос Челсі Михайло Мудрик Ліга конференцій сезону-2024/25

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