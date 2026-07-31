Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це був найважчий період у моїй кар'єрі: Мудрик відреагував на скасування чотирирічної дискваліфікації

Олександр Булава — 31 липня 2026, 18:58
Це був найважчий період у моїй кар'єрі: Мудрик відреагував на скасування чотирирічної дискваліфікації
Михайло Мудрик
Інстаграм

Вінгер Челсі Михайло Мудрик відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) частково задовольнити його апеляцію щодо його дискваліфікації за допінг.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

"Після тривалої боротьби чотирирічна дискваліфікація, яка була накладена на мене, скасована, і я можу знову відновити свою кар'єру.

Я вдячний, що цей процес завершився, що мені дозволили повернутися у футбол, і тепер я можу дивитися в майбутнє. Це був найважчий період у моїй кар'єрі", – сказав він.

Мудрик вкотре зазначив, що не вживав жодних заборонених речовин.

"Як я завжди стверджував із самого початку цієї справи, я ніколи не усвідомлював чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Моє прагнення змагатися чесно та представляти свій клуб і країну з професіоналізмом і чесністю завжди було для мене важливим", – зазначив він.

Наразі гравець повністю зосереджений на поверненні у футбол.

"Зараз я зосереджений на поверненні у футболі, щоденній наполегливій праці та тому, щоб вийти на поле та принести застосування команди.

Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на наступний розділ моєї кар'єри", – написав Мудрик.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик став фігурантом допінгового скандалу в грудні 2024 року. У випадку проби вінгера Челсіили заборонену речовину – мельдронат.

Згодом футболіст підтвердив, що його проба на допінг була позитивною. Втім, Михайло заперечив навмисне вживання забороненого препарату.

Челсі Михайло Мудрик

Челсі

Челсі отримав штраф за фінансові порушення часів Абрамовича
Захисник Челсі дав згоду на перехід в Наполі
Челсі підписав захисника збірної Франції
Зірковий одноклубник Ярмолюка розірвав контракт із Брентфордом
Челсі завершує трансфер колишньої зірки Манчестер Юнайтед – інсайдер

Останні новини