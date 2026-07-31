Це був найважчий період у моїй кар'єрі: Мудрик відреагував на скасування чотирирічної дискваліфікації

Вінгер Челсі Михайло Мудрик відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) частково задовольнити його апеляцію щодо його дискваліфікації за допінг.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

"Після тривалої боротьби чотирирічна дискваліфікація, яка була накладена на мене, скасована, і я можу знову відновити свою кар'єру. Я вдячний, що цей процес завершився, що мені дозволили повернутися у футбол, і тепер я можу дивитися в майбутнє. Це був найважчий період у моїй кар'єрі", – сказав він.

Мудрик вкотре зазначив, що не вживав жодних заборонених речовин.

"Як я завжди стверджував із самого початку цієї справи, я ніколи не усвідомлював чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Моє прагнення змагатися чесно та представляти свій клуб і країну з професіоналізмом і чесністю завжди було для мене важливим", – зазначив він.

Наразі гравець повністю зосереджений на поверненні у футбол.

"Зараз я зосереджений на поверненні у футболі, щоденній наполегливій праці та тому, щоб вийти на поле та принести застосування команди. Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на наступний розділ моєї кар'єри", – написав Мудрик.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик став фігурантом допінгового скандалу в грудні 2024 року. У випадку проби вінгера Челсіили заборонену речовину – мельдронат.

Згодом футболіст підтвердив, що його проба на допінг була позитивною. Втім, Михайло заперечив навмисне вживання забороненого препарату.