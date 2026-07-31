Челсі отримав штраф за фінансові порушення часів Абрамовича

Челсі отримав покарання за фінансові порушення в часи правління колишнього власника клубу, Романа Абрамовича.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації (ФА) Англії.

У період з 2009 до 2022 року було зафіксовано 74 порушення. Йдеться про секретні платежі, які Челсі здійснював при оформленні трансферів агентам, посередникам і особам, що володіють часткою прав на гравця.

Порушення були зафіксовані після того, як у Челсі змінилися власники, при чому, нове клубне керівництво саме доповіло ФА про порушення.

К підсумку ФА оштрафувала Челсі на 10 мільйонів фунтів, а також наклала трансферний бан. Останній носить відкладений характер, і буде активований лише якщо до 30 червня 2027 року будуть зафіксовані нові порушення.

Спочатку ФА також хотіла оштрафувати клуб зняттям 6 очок у новому сезоні АПЛ, проте дану санкцію Челсі вдалося опротестувати.

Напередодні Челсі підписав захисника збірної Франції Максенса Лакруа.