Дівчина Мудрика емоційно відреагувала на його повернення після дискваліфікації

Повернення Михайла Мудрика у великий футбол після завершення допінгової справи викликало чимало емоцій не лише у вболівальників, а й у найближчих для нього людей.

Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який дозволив вінгеру Челсі негайно повернутися до офіційних матчів, українець опублікував допис у своїх соцмережах. Однією з перших на нього відреагувала його дівчина — американська блогерка Джордін Джонс.

Під публікацією вона залишила одразу два теплі коментарі: "Welcome back my love" ("Ласкаво просимо назад, моє кохання") та "So happy for you" ("Я така щаслива за тебе"), чим зворушила фанатів пари.

Нагадаємо, CAS частково задовольнив апеляцію Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. За інформацією британських ЗМІ, справу закрили після зміни технічних стандартів WADA, оскільки концентрація мельдонію в пробі українця за чинними нормами вже не вважалася б порушенням.

Читайте також : Це був найважчий період у моїй кар'єрі: Мудрик відреагував на скасування чотирирічної дискваліфікації

У Челсі також привітали футболіста із завершенням тривалого процесу, заявивши, що це був надзвичайно складний період як у професійному, так і в особистому житті гравця.

Очікується, що найближчим часом Мудрик приєднається до команди на передсезонному турі та розпочне підготовку до нового сезону.