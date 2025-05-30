Флорентіно, поверни Роналду: завзятий фанат Реала влаштував перформанс перед тренувальною базою
Футбольний світ бажає побачити легендарний камбек Кріштіану Роналду в Реал, тому фанати йдуть на все, щоб втілити свою мрію.
Один із вболівальників "вершкових" влаштував невеликий перформанс перед тренувальною базою клубу, попросивши презедента Флорентіно Переса посприяти цьому.
"Флорентіно, поверни Кріштіану Роналду", – написано на плакаті.
Нагадаємо, португальський футболіст дуже хочу виступити на клубному чемпіонаті світу, тому готовий залишити Аль-Наср.
Допомогти Роналду погодились і чиновники із ФІФА. Саудівський клуб не кваліфікувався на турнір, який проходитиме цього літа в США. Проте, за словами Інфантіно, Роналду все одно може взяти участь у КЧС-2025.
Контракт Роналду з Аль-Насром діє до кінця червня поточного року. Раніше повідомлялося про те, що 29 травня клуб проведе спеціальну пресконференцію, на якій оголосить про відхід 40-річного португальця.
Сам Кріштіану натякнув, що залишить саудівський клуб влітку.