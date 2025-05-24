ФІФА намагається вмовити один з клубів-учасників КЧС-2025 підписати Роналду

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що існує ймовірність участі форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду в оновленому клубному чемпіонаті світу-2025.

Про це повідомляє The Athletic.

Саудівський Аль-Наср не кваліфікувався на турнір, який проходитиме цього літа в США. Проте, за словами Інфантіно, Роналду все одно може взяти участь у КЧС-2025.

40-річний португалець все ще не продовжив контракт з Аль-Насром, який завершиться наприкінці червня. Інфантіно зізнався, що вже йдуть дискусії щодо того, куди може перейти Роналду завдяки додатковому трансферному вікну з 1 по 10 червня.

"Роналду може зіграти за одну з команд на клубному чемпіонаті світу. Ведуться дискусії щодо цього. Так, Кріштіану Роналду може зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Ми ведемо переговори з деякими клубами, тож якщо якийсь клуб дивиться і зацікавлений в тому, щоб підписати Роналду на клубний чемпіонат світу... хто знає, хто знає", – сказав Інфантіно.

Згідно з джерелом, представники Роналду залишилися незадоволеними коментарями президента ФІФА щодо майбутнього футболіста.

Нагадаємо, що для колишнього одноклубника Роналду Луки Модрича клубний чемпіонат світу 2025 року стане останнім турніром в статусі гравця мадридського Реала.

Раніше стало відомо, хто транслюватиме в Україні оновлений клубний чемпіонат світу.