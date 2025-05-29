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Спортдир Аль-Насра прокоментував чутки про відхід Роналду

Олег Дідух — 29 травня 2025, 15:55
Спортдир Аль-Насра прокоментував чутки про відхід Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Спортивний директор Аль-Насра Фернандо Єрро прокоментував чутки про можливий відхід із клубу зіркового португальського форварда Кріштіану Роналду наприкінці поточного сезону.

57-річного іспанського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Присутність Кріштіану Роналду – це з самого початку національний проєкт. Він – великий феномен у історії футболу, і допоміг чемпіонату Саудівської Аравії зростати. Ми контактуємо щодо продовження контракту та сподіваємося, що він продовжить грати у нас", – заявив Єрро.

Нагадаємо, контракт Роналду з Аль-Насром діє до кінця червня поточного року. Раніше повідомлялося про те, що 29 травня клуб проведе спеціальну пресконференцію, на якій оголосить про відхід 40-річного португальця.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

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