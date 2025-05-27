Ця глава закінчена: Роналду натякнув на відхід з Аль-Насра

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду натякнув, що залишить свій клуб влітку.

Про це гравець розповів в Instagram.

У португальського нападника наступного місяця закінчується контракт. Імовірно він не збирається підписувати нову угоду.

"Ця глава закінчена. Історія? Все ще пишеться. Вдячний всім", - розповів Роналду.

Напередодні португалець відіграв матчу 34 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фатеха (2:3), в якому він відзначився голом. Для нього це був 99 м'яч за Аль-Наср.

Минулого тижня у Marca з'явилася інформація про те, що саудівці готуються зробити Роналду пропозицію про продовження контракту, з астрономічною зарплатою в районі 15,2 мільйона євро на місяць.

Нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 34 голи та 4 асисти в 40 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що кар’єра Роналду триватиме ще два роки.