Аль-Наср сьогодні оголосить про прощання з Роналду – Marca

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср у четвер, 29 травня, оголосить про відхід із команди зіркового форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Marca.

На 29 травня Аль-Наср скликав пресконференцію. Очікується, що на ній буде оголошено про припинення співпраці з форвардом.

Контракт Роналду із Аль-Насром діє до кінця червня поточного року і, найімовірніше, не буде продовжений. Сам португалець раніше вже натякнув на відхід із клубу.

40-річний нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 34 голи та 4 асисти в 40 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що кар’єра Роналду триватиме ще два роки. За два з половиною роки з Роналду Аль-Наср так і не зумів стати чемпіоном Саудівської Аравії.