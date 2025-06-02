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Щойно дізнався, що Челсі виграв: хлопець провів п’ять днів у польській в’язниці після бійки з фанами Бетіса

Богдан Войченко — 2 червня 2025, 18:45
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Щойно дізнався, що Челсі виграв: хлопець провів п’ять днів у польській в’язниці після бійки з фанами Бетіса

Фінал Ліги конференцій у Вроцлаві завершився тріумфом для Челсі, але не всі фанати лондонського клубу змогли насолодитися перемогою.

Один із вболівальників клубу лише через п’ять днів дізнався, що його команда виграла трофей усе через неприємну пригоду в Польщі.

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Англієць опублікував відео в соцмережах, де розповів шокуючу історію: його затримали польські правоохоронці після сутички з фанатами Бетіса, і п’ять днів він провів у місцевому СІЗО.

Інцидент стався ще до матчу, коли вулиці Вроцлава заполонили агресивні фанати обох клубів. Поліція була змушена застосовувати спецзасоби, щоб зупинити масові заворушення. Один із найгучніших конфліктів завершився арештом – саме так фанат "синіх" опинився за ґратами.

"Я щойно вийшов із польської в’язниці. Лише зараз дізнався, що Челсі виграв Лігу конференцій. Поліція витягла з мене всі гроші. Я тут без копійки, з рюкзаком і речами, що привіз із собою. Навіть не знаю, як тепер дістатися додому. Але принаймні Челсі виграв, як я щойно дізнався".

Фанат був звільнений лише в неділю вранці, хоча фінал відбувся ще в середу. Іронічно, але переможний рахунок Челсі (4:1) став для нього несподіваним подарунком після "відпустки" у в’язниці.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" доступний відеоогляд розгромної перемоги лондонців над Бетісом.

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