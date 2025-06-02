Щойно дізнався, що Челсі виграв: хлопець провів п’ять днів у польській в’язниці після бійки з фанами Бетіса
Фінал Ліги конференцій у Вроцлаві завершився тріумфом для Челсі, але не всі фанати лондонського клубу змогли насолодитися перемогою.
Один із вболівальників клубу лише через п’ять днів дізнався, що його команда виграла трофей – усе через неприємну пригоду в Польщі.
Англієць опублікував відео в соцмережах, де розповів шокуючу історію: його затримали польські правоохоронці після сутички з фанатами Бетіса, і п’ять днів він провів у місцевому СІЗО.
Інцидент стався ще до матчу, коли вулиці Вроцлава заполонили агресивні фанати обох клубів. Поліція була змушена застосовувати спецзасоби, щоб зупинити масові заворушення. Один із найгучніших конфліктів завершився арештом – саме так фанат "синіх" опинився за ґратами.
"Я щойно вийшов із польської в’язниці. Лише зараз дізнався, що Челсі виграв Лігу конференцій. Поліція витягла з мене всі гроші. Я тут без копійки, з рюкзаком і речами, що привіз із собою. Навіть не знаю, як тепер дістатися додому. Але принаймні Челсі виграв, як я щойно дізнався".
Фанат був звільнений лише в неділю вранці, хоча фінал відбувся ще в середу. Іронічно, але переможний рахунок Челсі (4:1) став для нього несподіваним подарунком після "відпустки" у в’язниці.
Нагадаємо, на "Чемпіоні" доступний відеоогляд розгромної перемоги лондонців над Бетісом.