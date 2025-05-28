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Летіли столи, стільці та пляшки: фанати Бетіса і Челсі влаштували масштабну бійку у центрі Вроцлава

Богдан Войченко — 28 травня 2025, 13:15
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Летіли столи, стільці та пляшки: фанати Бетіса і Челсі влаштували масштабну бійку у центрі Вроцлава

Футбольні фанати влаштували криваву бійку на вулицях Вроцлава напередодні фіналу Ліги конференцій.

У соцмережах завірусилися чисельні відео з масштабної бійки між вболівальниками Бетіса та Челсі на польських вулицях.

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Конфлікти між іспанцями та англійцями почалися ще у вівторок ввечері, коли одна із груп фанів почала викрикувати образи на адресу суперників, після чого зав'язалася бійка.

Спершу події розгорнулися біля одного з барів Вроцлава. Ультрас зчепилися не на жарт, у ході чого полетіли столи, стільки, скляні пляшки та навіть посуд.

Трохи згодом до цієї бійки підключилися й інші фанати, після чого заворушення перетворилися на криваві розборки. Довелося втрутитися місцевій поліції, яка застосувала сльозогінний газ, перцеві балончики та "живу стіну" для розділення фанатів.

Лише близько опівночі емоції вщухли і вболівальники розійшлися, залишивши по собі сміття та руйнування. Особливо буйних людей поліція затримала.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться у середу, 28 травня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.

Раніше повідомлялося, що українського футболіста Михайла Мудрика помітили в одному з барів Вроцлава. Фанати навіть заспівали на честь вінгера Челсі пісню.

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