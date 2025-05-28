Летіли столи, стільці та пляшки: фанати Бетіса і Челсі влаштували масштабну бійку у центрі Вроцлава

Футбольні фанати влаштували криваву бійку на вулицях Вроцлава напередодні фіналу Ліги конференцій.

У соцмережах завірусилися чисельні відео з масштабної бійки між вболівальниками Бетіса та Челсі на польських вулицях.

Конфлікти між іспанцями та англійцями почалися ще у вівторок ввечері, коли одна із груп фанів почала викрикувати образи на адресу суперників, після чого зав'язалася бійка.

Спершу події розгорнулися біля одного з барів Вроцлава. Ультрас зчепилися не на жарт, у ході чого полетіли столи, стільки, скляні пляшки та навіть посуд.

Betis and Chelsea fans this evening #cfc



https://t.co/Qo7fbXBx6M — Football Away Days (@footyawayday) May 27, 2025

Трохи згодом до цієї бійки підключилися й інші фанати, після чого заворушення перетворилися на криваві розборки. Довелося втрутитися місцевій поліції, яка застосувала сльозогінний газ, перцеві балончики та "живу стіну" для розділення фанатів.

THIS is the shocking moment Chelsea and Real Betis fans brawl in Poland ahead of the crucial Conference League final tomorrow.



Police spray jets of tear gas at Chelsea fans and had to form a human wall to separate the fans



Blues fans set off flares in the square pic.twitter.com/InnG37BbGW — Lilian Chan (@bestgug) May 27, 2025

Лише близько опівночі емоції вщухли і вболівальники розійшлися, залишивши по собі сміття та руйнування. Особливо буйних людей поліція затримала.

🚨BREAKING: English and Spanish Football fans fighting in Central Wroclaw, Poland ahead of tomorrow’s UEFA Conference League final between Chelsea and Real Betis. pic.twitter.com/622q4uvC7P — World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 27, 2025

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться у середу, 28 травня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.

Раніше повідомлялося, що українського футболіста Михайла Мудрика помітили в одному з барів Вроцлава. Фанати навіть заспівали на честь вінгера Челсі пісню.