Мудрик отримав золоту медаль Ліги конференцій від капітана Челсі

Лондонський Челсі тріумфував у фіналі Ліги конференцій, здобувши ще один євротрофей для своєї колекції. Але серед святкуючих гравців на церемонії нагородження не було Михайла Мудрика.

Причина доволі серйозна: український вінгер очікує на рішення щодо можливої дискваліфікації через позитивну допінг-пробу.

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Незважаючи на відсутність на полі й офіційній частині, Мудрик усе ж не залишився осторонь святкувань.

На своїй сторінці в Instagram він поділився фото з Енцо Фернандесом, зробленим під час післяматчевої ейфорії. Найцікавіше, що на знімку у Михайла на шиї висить медаль переможця.

Тепер фанати гадають: чи справді Мудрик отримав особисту нагороду, чи просто "позичив" медаль у Фернандеса для фото? Офіційної інформації поки немає, але фото вже викликало хвилю обговорень у мережі.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій Челсі розбив Бетіс із рахунком 4:1.

На "Чемпіоні" доступний відеоогляд епічного камбеку лондонців.