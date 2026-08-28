Циганков і Малиновський дізналися суперників у Лізі конференцій: результати жеребкування

У п'ятницю, 28 серпня, у Монако відбулася церемонія жеребкування основної стадії Ліги конференцій УЄФА.

Загалом в основному турнірі зіграють 36 команд, які відібралися за підсумками кваліфікації Ліги конференцій та Ліги Європи. Перед церемонією учасники турніру були розподілені на шість кошиків, згідно з клубним коефіцієнтом УЄФА.

Серед учасників основного турніру Ліги конференцій немає жодного представника України. Полісся і ЛНЗ вибули зі змагань на стадії другого кваліфікаційного раунду, а Динамо припинило боротьбу на третьому.

Натомість у шести командах виступають українські легіонери: Університатя Крайова (Олександр Романчук і Павло Ісенко), Аякс (Віктор Циганков), Трабзонспор (Руслан Малиновський і Арсеній Батагов), Хайдук (Давид Фесюк і Адам Гурам), Яблонець (Едуард Соболь), Іберія-1999 (тренер Андрій Демченко та півзахисник Ельдар Кулієв.

Аякс (Віктор Циганков): Аталанта, Мідтьюлланд, Хетафе, Сінт-Трейден, Хайдук, Тун.

(Віктор Циганков): Аталанта, Мідтьюлланд, Хетафе, Сінт-Трейден, Хайдук, Тун. Трабзонспор (Арсеній Батагов та Руслана Малиновський): Фрайбург, Црвена Звезда, Гартс, КуПС, Яблонець, ЦСКА Софія.

(Арсеній Батагов та Руслана Малиновський): Фрайбург, Црвена Звезда, Гартс, КуПС, Яблонець, ЦСКА Софія. Університатя Крайова (Павло Ісенко та Олександр Романчук): Копенгаген, Брайтон, Хетафе, Кайрат, Егнатія, Інтер д’Ескальдес.

(Павло Ісенко та Олександр Романчук): Копенгаген, Брайтон, Хетафе, Кайрат, Егнатія, Інтер д’Ескальдес. Хайдук (Давида Фесюк, Адам Гурам): Аякс, Мідтьюлланд, Сінт-Трейден, Лінкольн Ред Імпс, Нордшелланд, Тун.

(Давида Фесюк, Адам Гурам): Аякс, Мідтьюлланд, Сінт-Трейден, Лінкольн Ред Імпс, Нордшелланд, Тун. Іберія-1999 (Андрій Демченко та Ельдар Кулієв): Копенгаген, Црвена Звезда, Хетафе, Сінт-Трейден, Яблонець, М’єльбю.

(Андрій Демченко та Ельдар Кулієв): Копенгаген, Црвена Звезда, Хетафе, Сінт-Трейден, Яблонець, М’єльбю. Яблонець (Едуард Соболь): Фрайбург, Брайтон, Лугано, Трабзонспор, Рига, Іберія-1999

Результати жеребкування Ліги конференцій

Суперники команд з 1 кошика:

Суперники команд з 2 кошика:

Суперники команд з 3 кошика:

Суперники команд з 4 кошика:

Суперники команд з 5 кошика:

Суперники команд з 6 кошика:

Кожна команда зіграє з шістьма різними суперниками в одноматчевих поєдинках — три матчі вдома та три на виїзді. Вісім найкращих команд за підсумками лігової фази напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть 9–24 місця, зіграють у додатковому раунді плейоф за право вийти до 1/8 фіналу. Команди з 25-го по 36-те місце завершать виступи в турнірі.

Розклад основного раунду Ліги конференцій-2026/27:

Тур 1: 15 жовтня 2026.

Тур 2: 22 жовтня 2026.

Тур 3: 5 листопада 2026.

Тур 4: 26 листопада 2026.

Тур 5: 10 грудня 2026.

Тур 6: 17 грудня 2026.

Фінал Ліги конференцій 2026/27 відбудеться 2 червня 2027 року в турецькому Стамбулі на стадіоні Бешикташ.