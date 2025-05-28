Бетіс – Челсі: відео голів фіналу Ліги конференцій

У середу, 28 травня, відбудеться фінал третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій, в якому зустрінеться лондонський Челсі та Бетіс.

Матч пройде на Міського стадіону у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція гри.

Нагадаємо, це четвертий сезон Ліги конференцій. Раніше переможцями ставали Рома, Вест Гем і Олімпіакос.

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога Бетіса – 4.67, нічия – 3.57, успіх Челсі – 1.87. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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