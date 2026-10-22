Панатінаїкос розгромив Кайрат у 2 турі Ліги конференцій

У четвер, 22 жовтня, розпочався 2-й тур загального етапу Ліги конференцій сезону-2026/27.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Панатінаїкос на виїзді розгромив Кайрат. Гості ще у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу в 2 голи, у другій 45-хвилинці забили ще тричі, на що господарі відповіли лише голом престижу.

Решта матчів відбудеться о 19:45 та о 22:00 за київським часом. В одному з центральних протистоянь туру Аякс Віктора Циганкова вдома зіграє проти Аталанти.

Ліга конференцій-2026/27

Загальний етап, 2-й тур

22 жовтня

Кайрат – Панатінаїкос 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Таборда, 0:2 – 24 Дессер (пен), 0:3 – 47 Дессер, 0:4 – 57 Кангва, 0:5 – 75 Растодер, 1:5 – 79 Бекболат

З результатами 1 туру можна ознайомитися ТУТ.