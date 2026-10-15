Аякс з Циганковим програв Хайдуку, Трабзонспор переміг КуПС у 1-му турі Ліги конференцій

15 жовтня стартував 1-й тур загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

У першому слоті Трабзонспор Арсенія Батагова та Руслана Малиновського на виїзді переміг КуПС. Зазначимо, що обидва українці не потрапили у заявку турецького клубу через травми.

Водночас Аякс з Віктором Циганковим поступився Хайдуку. Український вінгер вийшов у старті, однак результативними діями не відзначився.

А от Університатя Крайова Олександра Романчука ледь завдала поразки Хетафе. Іспанський клуб зміг відігратися ближче до завершення поєдинку. Український захисник записав до свого пасиву жовту картку.

О 22:00 відбудуться поєдинки вечірнього слоту.

Ліга конференцій-2026/27

Загальний етап

1 тур, 15 жовтня

Гент – Орхус 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Гуре

ЦСКА Софія – Монако 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Бруннер, 0:2 – 43 Фаті, 1:2 – 76 Звартс

КуПС – Трабзонспор 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Онуачу, 0:2 – 44 Салах, 0:3 – 47 Франкуліно, 1:3 – 54 Пеннанен, 1:4 – 90+1 Франкуліно, 2:4 – 90+6 Енгвалль

М'єльбю – Інтер Ескальдес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Бергстрем, 2:0 – 65 Норен

Рига – Кайрат 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Гуаль (пен), 1:1 – 12 Улад М'Ханд

Лугано – Црвена Звезда 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Аєті, 1:1 – 32 Елшнік, 1:2 – 67 Крунич

Хайдук – Аякс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Бамба, 1:1 – 53 Классен, 2:1 – 55 Шотічек

Егнатія – Мідтьюлланн 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Груда, 1:1 – 33 Чо Гю Сон

Панатінаїкос – Борац 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Дессерс, пен., 2:0 – 70 Кангва, 2:1 – 80 Йоїч

Університатя Крайова – Хетафе 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Аль-Хамлаві, 1:1 – 81 Гудель

Як відомо, паралельно відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи.