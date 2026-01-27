Захисника Динамо несподівано запропонували грецькому Панатінаїкосу – ЗМІ

23-річний лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко був запропонований грецькому Панатінаїкосу.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

Динамівець є одним із варіантів для підсилення флангу захисту греків. Адже перемовини щодо трансферу Самукеле Кабіні з норвезького Мольде стоять на місці.

Контракт Вівчаренка із Динамо розрахований до кінця червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 2 мільйони євро.

Наразі фланговий оборонець разом із киянами готується до відновлення сезону-2025/26, у якому вже взяв участь у 16-ти матчах (4 асисти). Загалом за головну команду "біло-синіх" Вівчаренко вже провів 91 поєдинок (4 голи та 11 результативних передач).

Нагадаємо, що у зимове трансферне вікно Динамо не підписало ще жодного новачка. Натомість віддало в оренду у турецький Еюпспор Анхеля Торреса та попрощалось із Василем Буртником.

Раніше повідомлялось, що контракт зі столичним клубом продовжив півзахисник Микола Шапаренка. Його нова угода з українським грандом розрахована до кінця 2030 року.