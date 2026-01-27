Динамо зіграє проти Вереса на тренувальних зборах у Туреччині

Київське Динамо оголосило про товариський матч проти рівненського Вереса у рамках підготовки до другої частини сезону-2025/26.

Про зміни у графіку підготовки йдеться на сайті киян.

Контрольний спаринг проти рівнян запланований на 5 лютого. Час матчу буде відомий дещо пізніше.

Нагадаємо, що команда Ігоря Костюка вже провела на закордонних зборах два контрольні поєдинки: нульова нічия із польською Короною та розгромна перемога над Малішевом 8:1.

Також кияни зіграють проти: Кауно Жальгіріса, Литва (30 січня), Іберії 1999, Грузія (9 лютого), Зімбру, Молдова та РФШ, Латвія (обидва – 14 лютого).

До слова, Верес вкрай невдало розпочав для себе підготовку до другої половини сезону. Рівненський клуб зіграв внічию 1:1 із польською Краковією, а також програв Богеміансу (4:3) та Дукаджїні (1:0).

Нещодавно київське Динамо проінформувало про продовження співпраці з півзахисником Миколою Шапаренком. 27-річний футболіст уклав новий контракт із клубом до кінця 2030 року.