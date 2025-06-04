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Інтер підозрюють у фінансових махінаціях у 2016 – 2019 роках

Олег Дідух — 4 червня 2025, 16:02
Інтер підозрюють у фінансових махінаціях у 2016 – 2019 роках

Міланський Інтер підозрюють у фінансових махінаціях для обходу фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, неназваний фінансовий консультант із Лондона склав звіт, згідно з яким у 2016 – 2019 роках Інтер отримав сумарно близько 300 мільйонів євро від фіктивних спонсорів із Азії для того, щоби обійти обмеження фінансового фейр-плей.

У звіті стверджується, що Федерація футболу Італії (FIGC) допомагала Інтеру уникати санкцій він УЄФА. У 2016 – 2024 роках міланським клубом володіла китайська сім’я Чжан.

Нагадаємо, вчора, 3 червня, Інтер оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Сімоне Індзагі. Найімовірнішим кандидатом на заміну йому називається наставник Комо Сеск Фабрегас.

Інтер Федерація футболу Італії

Інтер

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