Визначився фаворит на заміну Індзагі в Інтері
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас вважається одним із головних кандидатів на посаду наставника міланського Інтера.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сімоне Індзагі може залишити "нерадзуррі" після поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 5:0. Саудівський Аль-Хілаль близький до підписання контракту з італійським фахівцем. Очікується, що остаточна домовленість може бути досягнута впродовж 24−48 годин.
Зазначається, що Інтер вже розглядає потенційних наступників. Одним із головних кандидатів називають іспанського тренера Сеска Фабрегаса, який наразі працює у Комо.
Напередодні міланський клуб зазнав розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Ця перемога парижан стала найбільшою в історії фіналів ЛЧ.
Нагадаємо, що Індзагі очолив Інтер у липні 2021-го після 5 років на чолі Лаціо. Під керівництвом італійця "нерадзуррі" виграли чемпіонат Італії, двічі Кубок та тричі Суперкубок країни.