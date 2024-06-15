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Руїс: Ми досягли всього, чого хотіли як команда

Владислав Уткін — 15 червня, 21:46
Руїс: Ми досягли всього, чого хотіли як команда

Півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс, який став найкращим гравцем матчу проти Хорватії, прокоментував перемогу "червоної фурії" на старті Євро-2024.

Слова хавбека цитує офіційний сайт УЄФА.

"Нагорода найкращого гравця? Найголовніше, що ми перемогли. Асист був важливий, як і забитий м'яч. Я думаю, що команда виступила дуже добре. Ми робили те, що хотіли, і дуже багато працювали для цього. Ми досягли всього, чого хотіли як команда, а це важливо.

Ламін Ямал? Він чудовий гравець, і це фантастика, що він з нами", — сказав Руїс.

Нагадаємо, що Іспанія розгромила Хорватію з рахунком 3:0, завдяки голам Альваро Морати, Руїса та Дані Карвахаля у першому таймі.

Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.

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Фабіан Руїс

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