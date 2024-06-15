Руїс: Ми досягли всього, чого хотіли як команда

Півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс, який став найкращим гравцем матчу проти Хорватії, прокоментував перемогу "червоної фурії" на старті Євро-2024.

Слова хавбека цитує офіційний сайт УЄФА.

"Нагорода найкращого гравця? Найголовніше, що ми перемогли. Асист був важливий, як і забитий м'яч. Я думаю, що команда виступила дуже добре. Ми робили те, що хотіли, і дуже багато працювали для цього. Ми досягли всього, чого хотіли як команда, а це важливо.

Ламін Ямал? Він чудовий гравець, і це фантастика, що він з нами", — сказав Руїс.