Дембеле не готовий зіграти проти Страсбурга в Лізі 1
ПСЖ повідомив подробиці процесу відновлення своїх гравців після травм напередодні поновлення чемпіонату Франції.
Про це йдеться у пресрелізі чемпіонів країни.
Так, володар Золотого м'яча Усман Дембеле та Фабіан Руїс все ще не готові вийти на поле, продовжуючи лікуватись після ушкоджень.
Також медичний штаб Парі Сен-Жермен ухвалив рішення продовжити строк відновлення Жоау Невеша – він теж не зіграє зі Страсбургом.
Нагадаємо, Дембеле отримав пошкодження підколінного сухожилля у матчі проти збірної України під час кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Невеш має проблеми з підколінним сухожиллям, а ось деталі ушкодження Руїса наразі невідомі.
Матч між ПСЖ та Страсбургом відбудеться завтра, 17 жовтня о 21:45 за київським часом.
