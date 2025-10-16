Українська правда
Дембеле не готовий зіграти проти Страсбурга в Лізі 1

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 14:33
Усман Дембеле
Getty Images

ПСЖ повідомив подробиці процесу відновлення своїх гравців після травм напередодні поновлення чемпіонату Франції.

Про це йдеться у пресрелізі чемпіонів країни.

Так, володар Золотого м'яча Усман Дембеле та Фабіан Руїс все ще не готові вийти на поле, продовжуючи лікуватись після ушкоджень.

Також медичний штаб Парі Сен-Жермен ухвалив рішення продовжити строк відновлення Жоау Невеша – він теж не зіграє зі Страсбургом.

Нагадаємо, Дембеле отримав пошкодження підколінного сухожилля у матчі проти збірної України під час кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Невеш має проблеми з підколінним сухожиллям, а ось деталі ушкодження Руїса наразі невідомі.

Матч між ПСЖ та Страсбургом відбудеться завтра, 17 жовтня о 21:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що колишній воротар французького гранда оголосив про завершення кар'єри.

