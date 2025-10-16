Дембеле не готовий зіграти проти Страсбурга в Лізі 1

ПСЖ повідомив подробиці процесу відновлення своїх гравців після травм напередодні поновлення чемпіонату Франції.

Про це йдеться у пресрелізі чемпіонів країни.

Так, володар Золотого м'яча Усман Дембеле та Фабіан Руїс все ще не готові вийти на поле, продовжуючи лікуватись після ушкоджень.

Le point médical avant la réception de Strasbourg📍 @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2025

Також медичний штаб Парі Сен-Жермен ухвалив рішення продовжити строк відновлення Жоау Невеша – він теж не зіграє зі Страсбургом.

Нагадаємо, Дембеле отримав пошкодження підколінного сухожилля у матчі проти збірної України під час кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Невеш має проблеми з підколінним сухожиллям, а ось деталі ушкодження Руїса наразі невідомі.

Матч між ПСЖ та Страсбургом відбудеться завтра, 17 жовтня о 21:45 за київським часом.

