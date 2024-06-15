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Визначився найкращий гравець матчу Іспанія — Хорватія на Євро-2024

Станіслав Лисак — 15 червня, 21:41
Визначився найкращий гравець матчу Іспанія — Хорватія на Євро-2024

Півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс став найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Іспанією та Хорватією (3:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Хавбек відзначився забитим голом та гольовою передачею, його оцінка — 9.0. Також високий бал за свій виступ отримав воротар "фурії рохи" Унаї Сімон, який здійснив 5 сейвів, а також парирував удар з пенальті — 8,7.

У другому турі Хорватія зіграє з Албанією, а іспанці зустрінуться з Італією. Матчі відбудуться 19 та 20 червня відповідно.

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