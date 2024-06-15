Іспанія — Хорватія 3:0: огляд матчу Євро-2024

Збірна Іспанії з футболу здобула розгромну перемогу над Хорватією у першому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу, який проходить в Німеччині.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Огляд

Євро-2024, Німеччина

Група B, 1 тур

15 червня

Іспанія — Хорватія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 29 Мората, 2:0 - 32 Руїс, 3:0 - 45+2 Карвахаль

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Родрі (87 Субіменді), Руїс, Педрі, Ямал (86 Торрес), Мората, Вільямс.

Хорватія: Лівакович, Гвардіол, Понграчич, Шутало, Станішич, Брозович, Модрич, Ковачич, Маєр, Крамарич, Будімір.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.

Раніше Чемпіон зробив представлення "червоної фурії" на Євро-2024.