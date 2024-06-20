Бражко: Не важливо скільки ігрового часу отримаю, вийду на поле та зроблю все для збірної та країни

Півзахисник збірної України Володимир Бражко висловився про можливий дебют на Євро у матчі проти Словаччини.

Слова 22-річного хавбека цитує УЄФА.

"Не має значення, скільки часу я отримаю — 30 хвилин, 10 чи одну. Я вийду на поле та зроблю все заради команди та нашої країни.

Я дебютував у збірній близько трьох місяців тому, і для мене це було щось неймовірне. Грати на Євро — це найвищий можливий рівень у футболі. Я давно про це мріяв. Мені довелося пройти довгий шлях, тому я насолоджуюся кожним моментом тут. І дуже хочу допомогти команді якнайбільше.

Коли їхав у табір збірної, навіть подумати не міг, що гратиму. А коли дізнався, що вийду проти Боснії, пішов у свою кімнату, поклав телефон і просто сидів дві-три хвилини: не міг повірити, що це діється насправді. Але потім я зумів зібратися, ми виграли той матч, а в наступному — проти Ісландії — я вже так сильно не переживав.

Ми маємо розуміти, що Словаччина — добре організована команда. Вони знають, що робити на полі, добре пресингують та дуже компактно захищаються. Також вони дуже хороші у контратаках. Вони справді грають у футбол, а не просто вибивають м’яч. Нам буде складно, але це буде цікава гра", — сказав Бражко.