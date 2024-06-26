Зеленський: Збірна України билася за нашу країну

Президент України Володимир Зеленський відреагував на виліт національної команди з футболу з чемпіонату Європи-2024 після нічиєї з Бельгією (0:0).

Про це йдеться у соцмережах глави держави.

"Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог.

Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду! Перемоги України.

А поки тримаймо удар, підіймаймося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими! Слава Україні!", — йдеться в повідомленні.