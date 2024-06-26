Зеленський: Збірна України билася за нашу країну
Президент України Володимир Зеленський відреагував на виліт національної команди з футболу з чемпіонату Європи-2024 після нічиєї з Бельгією (0:0).
Про це йдеться у соцмережах глави держави.
"Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог.
Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду! Перемоги України.
А поки тримаймо удар, підіймаймося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими! Слава Україні!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.