Кроуфорд зустрівся із Зеленським в офісі президента й подарував йому цуценя

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім абсолютним чемпіоном світу з боксу Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Як відомо, Кроуфорд нещодавно прибув до Києва, проте мета його поїздки була незрозумілою. Зазначалося, що у нього буде насичена програма, й вже як стало зрозуміло, одним із її пунктів була зустріч із Зеленським.

Під час цієї зустрічі боксер засвідчив свою прихильність до українців та подарував президенту цуценя американського пітбультер'єра – дівчинку Фрею. Вона є внучкою собаки, на ім'я Атос.

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Зеленський подякував легендарному американському спортсмену за приїзд та за те, що він з перших днів підтримує Україну. Окрім того, президент зазначив, що головне для нашої країни – це перемога, й він пишається підтримкою таких людей як Кроуфорд.

"Ми знаємо вас. Ми знаємо про ваші перемоги. І в Україні нам також потрібна перемога – але одна, одна велика, яка є важливою для нас. Вона важлива, тому що це спосіб вижити. І ми дуже вдячні вам особисто та вашим друзям, ми дуже вдячні за те, що ви підтримували Україну з самого початку цієї війни. Дякуємо за це, за ваш голос, особливо в ці дні – були важливими для нас, тому що це війна за незалежність. Це не просто виживання. Ми не просто виживаємо. Нам потрібно перемогти. І це дуже важливо. Тож ми дуже пишаємося тим, що такі люди підтримують нас, і це додає наснагу".

Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.