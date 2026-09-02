Зеленський нагородив державною нагородою президента WBC

Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України низки людей, серед яких опинився Маурісіо Сулейман.

Про це повідомляє сайт Президента України.

Очільник WBC отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Його нагородили за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва.

Також було відзначено підтримку функціонера державного суверенітету та територіальної цілісності України, збереження історичної пам'яті українського народу, благодійну діяльність і популяризацію української держави у світі.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України WBC повідомила про виключення їх із рейтингів, а також заборонила проводити бої під своєю егідою. Згодом Сулейман заявив, що поки в нашій країні немає боксу, вони не дозволять боксу бути в Росії.

На початку 2025 року WBC прибрала російський прапор із нової версії своїх поясів. Його замінили на символіку Саудівської Аравії.