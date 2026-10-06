Обласні шахові федерації України звернулись до Зеленського через дії Подоляка

Обласні шахові федерації України зробили відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського щодо приєднання радника президента Михайла Подоляка до команди підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова в Міжнародній федерації шахів.

Про це повідомляє ФШУ.

"Протягом останніх років українська шахова спільнота послідовно відстоює чітку позицію: представникам держави-агресора не місце ані на міжнародній спортивній арені, ані в керівництві міжнародної шахової федерації. Натомість дії Михайла Подоляка у взаємодії з підсанкційними особами легітимізують присутність росіян у керівництві ФІДЕ та допомагають Росії зберігати вплив на міжнародні шахи. Це перекреслює зусилля українських шахістів, які роками боролися проти такого впливу. Михайло Подоляк пояснює своє рішення наміром відстоювати інтереси українських шахів. Однак ми вбачаємо в його діях реалізацію особистих меркантильних інтересів коштом спільноти, від імені якої він не уповноважений виступати. Посада в Офісі Президента не дає права привласнювати представництво українських шахів і використовувати його для виправдання співпраці з росіянами".

В заяві зазначили, що не можна представляти українські шахи без мандата української шахової спільноти. Так само представники держави-агресора не можуть представляти інтереси українців:

"Михайло Подоляк не отримував від нас повноважень говорити чи діяти від імені українських шахістів. Пане Президенте, закликаємо Вас дати публічну оцінку діям Михайла Подоляка та вжити заходів, які унеможливлять використання імені української шахової спільноти й зв'язку з Офісом Президента для легітимізації російського впливу у ФІДЕ. Українські шахісти заслуговують на повагу до своєї позиції та своєї боротьби. Представник, пов'язаний з Офісом Президента України, не повинен допомагати Росії зберігати міжнародний вплив, проти якого виступає українська шахова спільнота".

Нагадаємо, що 26 вересня 2026 року відбулися вибори президента ФІДЕ. Після перемоги Тимур Турлов запросив до своєї команди Михайла Подоляка на посаду віцепрезидента й той прийняв пропозицію.

Радник ОП після цього опублікував в інстаграмі майже 20-хвилинне відео, де пояснив своє рішення. Він розкритикував ФШУ та заявив, що прийшов до ФІДЕ боротися проти Росії.