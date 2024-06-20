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Іспанія та Італія назвали склади на матч Євро-2024

— 20 червня, 21:19
Іспанія та Італія назвали склади на матч Євро-2024

Збірні Іспанії та Італії визначилися зі стартовими складами на очний матч у другому турі Євро-2024.

Про це повідомили пресслужби команд.

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Педрі, Родрі, Руїс, Ямал, Мората, Ніко Вільямс

Італія: Доннарумма, Дімарко, Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньйо, Фраттезі, Скамакка, К’єза, Пеллегріні

Матч відбудеться в четвер, 20 червня, на стадіоні "Арена АуфШальке". Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Іспанія в першому колі розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією. Напередодні відбувся поєдинок другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів.

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