Бельгія та Румунія оголосили склади на матч 2 туру Євро-2024

Збірні Бельгії та Румунії оголосили свої стартові склади на матч 2 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тілеманс, Онана, Лукебакіо, Доку, Лукаку.

Румунія: Ніце, Раціу, Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін, Ман, Дрегуш, Міхеїле.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, в першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а бельгійці сенсаційно поступилися Словаччині.