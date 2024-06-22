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Бельгія та Румунія оголосили склади на матч 2 туру Євро-2024

Микола Дендак — 22 червня, 21:14
Бельгія та Румунія оголосили склади на матч 2 туру Євро-2024

Збірні Бельгії та Румунії оголосили свої стартові склади на матч 2 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тілеманс, Онана, Лукебакіо, Доку, Лукаку.

Румунія: Ніце, Раціу, Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін, Ман, Дрегуш, Міхеїле.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

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Нагадаємо, в першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а бельгійці сенсаційно поступилися Словаччині.

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