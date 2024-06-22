Бельгія та Румунія оголосили склади на матч 2 туру Євро-2024
Збірні Бельгії та Румунії оголосили свої стартові склади на матч 2 туру Євро-2024.
Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тілеманс, Онана, Лукебакіо, Доку, Лукаку.
Румунія: Ніце, Раціу, Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін, Ман, Дрегуш, Міхеїле.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.
Нагадаємо, в першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а бельгійці сенсаційно поступилися Словаччині.