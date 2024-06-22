Шанси України на вихід в 1/8 фіналу: вболіваємо за Румунію

Шанс на вихід збірної України у плей-оф чемпіонату Європи приблизно 50%. За букмекерськими мірками – 1,85. Дещо змінитись вони можуть від результатів у інших іграх.

Загалом, у групі Е залишилось 3 матчі. 22 червня зіграє Бельгія та Румунія. А вже у середу, 26 червня, о 19:00 паралельно будуть зіграні дві завершальні гри квартету Е Україна – Бельгія і Словаччина – Румунія.

Загалом, є 27 варіантів результатів цих трьох матчів. У 15 із 27 – збірна України проходить в плей-оф. Але звісно, що ймовірності у цих варіантів різні, тому й 15 варіантів результатів трьох завершальних матчів – це лише 28,2%. Якщо перевести це на букмекерські коефіцієнти без маржі, то коефіцієнт буде – 3,54.

Безпрограшний варіант

Україна пройде у плей-оф, звісно у всіх випадках, якщо виграє свій матч із бельгійцями. Також, якщо Бельгія з Румунією зіграють в нічию й українці зіграють в нічию із бельгійцями, ми пройдемо у плей-оф. Є мінімальний шанс не потрапити у плей-оф, посівши третє місце у групі із 4 очками, але у кваліфікації між командами із всіх груп опинитись нижче 5 місця. Цей шанс дуже низький. Адже, скоріш за все, в інших групах треті місця посядуть команди із 3, а, може, і з 2, а то й 1 очком.

Виліт з Євро

Тепер розглянемо варіанти, коли Україна точно не пройде у наступний етап. Їх всього 7, але ймовірність їхнього настання – 48,2%. Якщо Бельгія виграє у Румунії, потім перемагає в України, то в паралельному матчі Словаччина – Румунія нас влаштує лише перемога румунів, і то вона не гарантує проходу у плей-оф з 3 місця. Все буде залежати від інших груп.

Найнеприємніший варіант і водночас найімовірніший із всіх 27-ми, він має аж 15,61% ймовірності – це перемога Бельгії у грі з румунами та дві нічиї в останньому турі: українців з бельгійцями та словаків з румунами. У такому випадку, ми наберемо 4 очка у групі, але посядемо 4 місце. Це найболючіший варіант.

Варто додати, що цього може не статися, якщо бельгійці виграють у Румунії з різницею в 5+ м'ячів, але ймовірність такого результату мінімальна. Ну і, звісно, тоді нам потрібно буде забивати Бельгії щонайменше 1 гол, щоб зрівнятися з румунами за цим показником.

Інше

Розглянемо ще 5 варіантів, які залишились. Ці 5 варіантів мають 23,6%. В усіх цих варіантах Україна має шанси пройти у плей-оф, але не все залежатиме від "синьо-жовтих".

Якщо ми зіграємо в нічию з Бельгією, скоріш за все, ми потрапимо у плей-оф, крім єдиного випадку, перемоги Бельгії над румунами та нічиєї Словаччини із Румунією. (Звісно, якщо перемога не буде в 5+ м'ячів).

Існують три випадки, коли навіть поразка бельгійцям в останньому турі дасть нам шанс вийти у плей-оф. Для цього нам потрібно, щоб Бельгія виграла або зіграла в нічию із румунами, а Румунія перемогла Словаччину. У цих випадках ми посядемо 3 місце із 3 очками, але з дуже негативною різницею м’ячів, не менше, ніж -3. Тому в такому випадку, нам потрібно, щоб в інших групах знайшлось хоча б дві команди, які фінішували також на третьому місці, але із меншою кількістю очок, або що ще малоймовірніше із трьома очками, але гіршою різницею -4 та більше.

Також є варіант, коли Румунія виграє два заключні матчі, а Бельгія переможе Україну. Якщо Україна програє бельгійцям із мінімальним рахунком, то Україна, Словаччина та Бельгія наберуть по 3 очки й у всіх команд буде різниця голів рівна. Але українці у всіх випадках не опустяться нижче навіть другої сходинки у групі.

Підсумовуючи все вище сказане, Україна має майже рівні шанси на прохід у плей-оф.

У матчі Бельгія – Румунія для нас краще, щоб румуни не програли, оптимально – виграли. В разі виграшу Румунії шанси України на прохід збільшується до 58,04%. Також наші шанси збільшаться, якщо навпаки Бельгія розгромить румунів з різницею у 5 та більше голів.

В інших варіантах результатів матчу Бельгія – Румунія шанси українців на плей-оф майже не зміняться.

Тому висновок один, які б не були шанси, потрібно виходити на матч із бельгійцями та перемагати. Все у ногах нашої збірної.