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Збірна України прибула до Дюссельдорфа на матч проти Словаччини

Микола Дендак — 20 червня, 15:21
Збірна України прибула до Дюссельдорфа на матч проти Словаччини

Збірна України з футболу прибула до німецького Дюссельдорфа, де пройде матч другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість проходить із 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

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