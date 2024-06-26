З Довбиком та Яремчуком: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Бельгії

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на матч третього туру чемпіонату Європи-2024, в якому команда Сергія Реброва зійдеться зі збірною Бельгії.

У старті "синьо-жовтих" вийдуть Артем Довбик та Роман Яремчук. Натомість на лаві запасних залишилися Андрій Ярмоленко та Михайло Мудрик.

Україна: 12. Анатолій Трубін; 16. Віталій Миколенко; 22. Микола Матвієнко (к); 13. Ілля Забарний; 3. Олександр Сваток; 24. Олександр Тимчик; 18. Володимир Бражко; 19. Микола Шапаренко; 14. Георгій Судаков; 11. Артем Довбик; 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 23. Андрій Лунін; 12. Анатолій Трубін; 26. Богдан Михайліченко; 4. Максим Таловєров; 21. Валерій Бондар; 2. Юхим Конопля; 5. Сергій Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 10. Михайло Мудрик; 8. Руслан Малиновський; 7. Андрій Ярмоленко; 14. Георгій Судаков; 25. Владислав Ванат; 20. Олександр Зубков; 15. Віктор Циганков; 17. Олександр Зінченко.

Матч відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті (Німеччина) й буде третім для збірної України на Євро-2024. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

Україна стала "співавтором" унікальної ситуації на Євро. Вперше в історії чемпіонатів Європи всі 4 команди в одній конкретній групі мають однакову кількість очок після двох турів;

Обслуговувати матч буде 45-річний англієць Ентоні Тейлор. На міжнародних матчах Тейлор помічений з 2013-го, й устиг попрацювати вже на 125-ти таких іграх. Поєдинок за участі національної збірної України для нього буде третім у кар’єрі. З ним на полі українська національна збірна лише перемагала — в іграх із Чехією (2:1) у межах Лізі націй, а також із Португалією (2:1) у відборі до фінальної частини Євро-2020;

Україна має на один день більше на підготовку до матчу, адже зустріч із Словаччиною провела 21 червня, тоді як суперник грав із Румунією 22-го числа;

Хоча б одна команда покидала поле без забитого м’яча у 6 із попередніх 8 офіційних матчів Бельгії;

В 11 останніх офіційних іграх Україна програла двічі (+7=2-2);

Бельгія брала гору над суперниками у 6 з попередніх 8 офіційних зустрічей;

У матчі з Румунією збірна Бельгії забила більше одного м'яча вперше за 7 останніх матчів на великих турнірах;