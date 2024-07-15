Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024: чому цей результат є історичним

Збірна Іспанії здобула історичну перемогу над Англією у фіналі Євро-2024 з футболу. Цей результат приніс нам багато рекордів та перерваних серій, тож давайте розглянемо всі.

Іспанія — найкраща в історії Євро

Цей трофей Іспанії став уже 4 за всю історію Євро. Це означає, що іспанці обійшли Німеччину та стали найтитулованішими на контринеті. Цікаво, що німців на цьому, домашньому для них Євро, вибили саме підопічні Луїса де ла Фуенте.

Іспанія — найкраща в історії Євро х2

Іспанія стала першою в історії турніру збірною, що перемогла в ігровий час в усіх 7 матчах. Раніше лише Франція вигравала всі поєдинки на Євро-1984, однак тоді було лише 5 ігор.

Фото: Getty Images

Прокляття Англії продовжується

Окрім того, що Англія досі не змогла перемогти на жодному ЧЄ, вона також стала першою збірною в історії, яка програла два фінали поспіль. Раніше що СРСР, що двічі Німеччина, що Іспанія, здобували бодай одну перемогу.

Ямал та Вільямс — теперішнє/майбутнє Іспанії

Одразу два молодих лідери Іспанії Ламін Ямал та Ніко Вільямс увійшли в історію після цього матчу. Ямал став наймолодшим футболістом в історії фіналів чемпіонатів Європи та світу (17 років та 1 день), а Вільямс — другим наймолодшим автором голу у вирішальному матчі ЧЄ (22 роки та 2 дні). Він поступається лише італійцю П'єтро Анастазі, який забив у 20 років і 64 дні на чемпіонаті Європи-1968.

Англія — переможець, але не в неділю

Ця звитяга також перервала переможну серію Англії у матчах з Іспанією на Євро та кваліфікації. До цього в усіх матчах в історії сильнішими були саме англійці. Проте всі поєдинки між ними, що відбувалися в неділю, завершувалися перемогами іспанців.

Стабільність Англії зникла

Всі матчі плейоф Євро-2024 проходили за однакового сценарію для "трьох левів". Вони пропускали першими, потім відігравалися і виривали перемоги. У кожному поєдинку суперники забивали лише раз. У фіналі сценарій був схожий, однак цього разу на останніх хвилинах вирішальний гол забила вже Іспанія.

Луїс де ла Фуенте

Фото: Getty Images

Також рекордом відзначився головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте. Він є першим менеджером, який виграв ЄвроU-19, Євро U-21, Лігу націй, та дорослий чемпіонат Європи.