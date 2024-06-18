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Дебют сенсаційної Грузії та вмотивований Роналду: розклад матчів Євро-2024

Владислав Уткін — 18 червня, 08:27
Дебют сенсаційної Грузії та вмотивований Роналду: розклад матчів Євро-2024

У вівторок, 18 червня, на чемпіонаті Європи з футболу будуть зіграні останні два матчі першого туру.

Збірні з групи F розпочнуть свій шлях на Євро.

Грузія дебютуватиме на континентальній першості у матчі проти Туреччини, а один з фаворитів турніру Португалія зустрінеться проти Чехії.

Євро-2024, Німеччина
1 тур, Група F, 18 червня

19:00 Туреччина — Грузія

22:00 Португалія — Чехія

Для 39-річної легенди португальців Кріштіану Роналду цьогорічний Євро, ймовірно, є останнім великим турніром у кар'єрі. Зазначимо, що титулований форвард ставав чемпіоном Європи з Португалією у 2016 році.

У попередній ігровий день збірна України розгромно програла Румунії, Бельгія поступилась Словаччині, а Франція мінімально перемогла Австрію.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Збірна Португалії з футболу Збірна Туреччини з футболу Збірна Чехії з футболу Євро-2024 з футболу Збірна Грузії з футболу

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