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Збірна Франції відзначилась унікальним досягненням на Євро-2024

Владислав Уткін — 3 липня, 16:12
Збірна Франції відзначилась унікальним досягненням на Євро-2024

Збірна Франції стала єдиною збірною на чемпіонаті Європи-2024, яка не поступалась у рахунку протягом кожної хвилини на турнірі.

Про це повідомляє Opta.

Також, зазначається, що підопічні Дідьє Дешама провели найбільше часу у нічийному рахунку серед всіх чвертьфіналістів Євро (294 хвилини).

Нагадаємо, що Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу турніру. У чвертьфіналі "Ле Бле" будуть протистояти Португалії, яка в серії пенальті здолала Словенію.

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