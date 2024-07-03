Збірна Франції відзначилась унікальним досягненням на Євро-2024
Збірна Франції стала єдиною збірною на чемпіонаті Європи-2024, яка не поступалась у рахунку протягом кожної хвилини на турнірі.
Про це повідомляє Opta.
Також, зазначається, що підопічні Дідьє Дешама провели найбільше часу у нічийному рахунку серед всіх чвертьфіналістів Євро (294 хвилини).
Нагадаємо, що Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу турніру. У чвертьфіналі "Ле Бле" будуть протистояти Португалії, яка в серії пенальті здолала Словенію.