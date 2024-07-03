Збірна Франції відзначилась унікальним досягненням на Євро-2024

Збірна Франції стала єдиною збірною на чемпіонаті Європи-2024, яка не поступалась у рахунку протягом кожної хвилини на турнірі.

Про це повідомляє Opta.

Також, зазначається, що підопічні Дідьє Дешама провели найбільше часу у нічийному рахунку серед всіх чвертьфіналістів Євро (294 хвилини).

0 – France are the only team yet to trail for a single minute at the 2024 EURO. Though they are the quarterfinalist that spent the most time in a draw situation (294 minutes). Close. pic.twitter.com/1nTSIvUK4D — OptaJean (@OptaJean) July 3, 2024

Нагадаємо, що Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу турніру. У чвертьфіналі "Ле Бле" будуть протистояти Португалії, яка в серії пенальті здолала Словенію.