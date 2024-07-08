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Грізманн — аут: Франція готує нову схему на матч проти Іспанії

Владислав Уткін — 8 липня, 13:50
Грізманн — аут: Франція готує нову схему на матч проти Іспанії

Збірна Франції планує зіграти за новою тактичною схемою у матчі півфіналу Євро-2024 проти Іспанії.

Про це повідомляє L`Equipe.

За інформацією джерела, головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам стурбований результативністю команди, тому хоче використати іншу формацію — 4-3-3. Зазначається, що Антуан Грізманн може залишитися у запасі через те, в даній схемі немає місця для чистого плеймейкера. Замість Антуана у стартовому складі очікується Усман Дембеле, який став найкращим гравцем матчу проти Португалії.

Поєдинок між Францією та Іспанією відбудеться 9 липня. Початок — 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, штучний інтелект вважає "червону фурію" головним фаворитом Євро серед півфіналістів.

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