Грізманн — аут: Франція готує нову схему на матч проти Іспанії

Збірна Франції планує зіграти за новою тактичною схемою у матчі півфіналу Євро-2024 проти Іспанії.

Про це повідомляє L`Equipe.

За інформацією джерела, головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам стурбований результативністю команди, тому хоче використати іншу формацію — 4-3-3. Зазначається, що Антуан Грізманн може залишитися у запасі через те, в даній схемі немає місця для чистого плеймейкера. Замість Антуана у стартовому складі очікується Усман Дембеле, який став найкращим гравцем матчу проти Португалії.

Поєдинок між Францією та Іспанією відбудеться 9 липня. Початок — 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, штучний інтелект вважає "червону фурію" головним фаворитом Євро серед півфіналістів.