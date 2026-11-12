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Капітан збірної Франції пропустить матч Ліги націй проти Італії

Микола Літвінов — 12 листопада 2026, 00:00
Капітан збірної Франції пропустить матч Ліги націй проти Італії
Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе
Getty Images

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустить матч 5-го туру групового етапу Ліги націй через дискомфорт у стегні.

Про це повідомив головний тренер "Ле Бльо" Зінедін Зідан, слова котрого передає RMC Sport.

"Капітан збірної Франції, який разом із товаришами по команді вирушив до Італії, відчуває дискомфорт у стегні, в області підколінних м'язів. Однак ця незначна травма не є серйозною".

Також наставник додав, що не бажає ризикувати здоров'ям гравця такого, як Мбаппе, попри те, що він висловив бажання вийти у матчі з Італією.

"Я вважаю, що він добре грає. Доказом цього є те, що він залишається з нами. Він незадоволений, бо хотів би зіграти завтра. Не можна йти на жодний ризик, адже сезон ще довгий".

Поєдинок між Італією та Францією відбудеться 12 листопада, а розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Варто зазначити, що Мбаппе протягом своєї ігрової кар'єри провів у складі збірної Франції 107 матчів, у яких відзначився 67 голами та 44 асистами. Окрім того, разом із командою став чемпіоном світу 2018 року, а на наступній світовій першості дійшов фіналу, де поступився Аргентині (3:3 – 2:4 по пенальті). 

Додамо, що напередодні команду Зінедіна Зідана залишили півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені та нападник міланського Інтера Маркус Тюрам.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу

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