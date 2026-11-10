Чуамені та Тюрам залишили розташування збірної Франції

Розташування збірної Франції залишили півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені та нападник міланського Інтера Маркус Тюрам.

Про це повідомляє RMC.

Чуамені отримав ушкодження привідних м'язів стегна, через яке не зможе допомогти французам у двох найближчих поєдинках. Для 26-річного півзахисника це вже другий поспіль пропущений міжнародний збір. Раніше він також не брав участі у вересневих та жовтневих матчах національної команди.

Своєю чергою, Тюрам зазнав травми правого підколінного сухожилля та також був змушений залишити розташування збірної.

Замість нападника Інтера дебютний виклик до національної команди отримав 20-річний форвард Борнмута Елі-Жуніор Крупі.

Найближчі матчі збірна Франції проведе проти Італії та Туреччини - 12 і 15 листопада відповідно.

Раніше півзахисник збірної Франції зізнався, чим його найбільше вразив Зідан.