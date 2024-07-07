Штучний комп'ютер визначив шанси команди виграти Євро-2024

Суперкомп'ютер Opta Analyst оновив прогноз на Євро-2024 після завершення матчів 1/4 фіналу турніру та визначення усіх півфінальних пар змагань.

Головним фаворитом на виграш континентальної першості залишається збірна Іспанії, яка здолала свого головного конкурента, Німеччину, у чвертьфіналі. Ймовірність перемоги Іспанії на Євро оцінюється в 32,17%.

Другим потенційним претендентом на чемпіонство є суперник "Фурії Рохи" на стадії півфіналу — збірна Франції. "Півні", які здолали Португалію в серії пенальті, мають 27,31% шансу на перемогу в турнірі.

У іншій півфінальній парі зустрінуться збірні Англії та Нідерландів. Найменше оцінюється можливий успіх "помаранчевих" на завершальному етапі змагань — усього 13,93% на чемпіонство. Трохи кращі шанси, на думку штучного інтелекту, мають підопічні Гарета Саутгейта. Шанс завоювання титулу англійцями складає 26,59%.

Прогноз букмекерів дещо відрізняється. На думку бейтингового оператора Favbet у збірної Англії трохи більше шансів ніж у Франції на здобуття трофея: