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Euro-2024

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Штучний комп'ютер визначив шанси команди виграти Євро-2024

Станіслав Лисак — 7 липня, 06:30
Штучний комп'ютер визначив шанси команди виграти Євро-2024

Суперкомп'ютер Opta Analyst оновив прогноз на Євро-2024 після завершення матчів 1/4 фіналу турніру та визначення усіх півфінальних пар змагань.

Головним фаворитом на виграш континентальної першості залишається збірна Іспанії, яка здолала свого головного конкурента, Німеччину, у чвертьфіналі. Ймовірність перемоги Іспанії на Євро оцінюється в 32,17%.

Другим потенційним претендентом на чемпіонство є суперник "Фурії Рохи" на стадії півфіналу — збірна Франції. "Півні", які здолали Португалію в серії пенальті, мають 27,31% шансу на перемогу в турнірі.

У іншій півфінальній парі зустрінуться збірні Англії та Нідерландів. Найменше оцінюється можливий успіх "помаранчевих" на завершальному етапі змагань — усього 13,93% на чемпіонство. Трохи кращі шанси, на думку штучного інтелекту, мають підопічні Гарета Саутгейта. Шанс завоювання титулу англійцями складає 26,59%.

Прогноз букмекерів дещо відрізняється. На думку бейтингового оператора Favbet у збірної Англії трохи більше шансів ніж у Франції на здобуття трофея:

  • Перемога Іспанії на Євро-2024 — 3,00;
  • Перемога Англії на Євро-2024 — 3,50;
  • Перемога Франції на Євро-2024 — 3,80;
  • Перемога Нідерландів на Євро-2024 — 6,00.
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